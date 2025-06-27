Макрон назвав ефективними удари США по ядерній програмі Ірану

"Американські удари мали реальний вплив на Натанз, Ісфахан і Фордо", - сказав Макрон журналістам у Брюсселі після саміту лідерів ЄС.

Водночас він попередив, що найгірше, що може статися - це вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це, зі свого боку, "в кінцевому підсумку призведе до колективного дрейфу і ослаблення".

Також французький лідер підкреслив, що президент США Дональд Трамп активно наполягає на припиненні вогню в секторі Газа.

"Що стосується Гази, я відчув, що президент Трамп був дуже рішучий, дуже рішучий, усвідомлював важливість припинення вогню, і я думаю, що його прихильність має важливе значення в цьому питанні", - сказав він.

Макрон додав, що знає, що команда Трампа веде постійні обговорення.

Раніше в середу, президент США заявив, що, на його думку, угода щодо Гази "дуже близько".