Макрон назвал эффективными удары США по ядерной программе Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что атаки США на ядерные объекты Ирана были эффективными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.
"Американские удары оказали реальное влияние на Натанз, Исфахан и Фордо", - сказал Макрон журналистам в Брюсселе после саммита лидеров ЕС.
В то же время он предупредил, что худшее, что может произойти - это выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Это в свою очередь, "в конечном итоге приведет к коллективному дрейфу и ослаблению".
Также французский лидер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп активно настаивает на прекращении огня в секторе Газа.
"Что касается Газы, я почувствовал, что президент Трамп был очень решителен, очень решителен, осознавал важность прекращения огня, и я думаю, что его приверженность имеет важное значение в этом вопросе", - сказал он.
Макрон добавил, что знает, что команда Трампа ведет постоянные обсуждения.
Ранее в среду, президент США заявил, что, по его мнению, соглашение по Газе "очень близко".
Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. После этого Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена.
Хотя CNN и The New York Times писали, что удары США таки не разрушили полностью три иранских ядерных объекта.
В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет раскритиковал американские медиа, обвинив из в искажении фактов на эту тему.
Сам Трамп утверждает, что иранский режим не успел вывезти центрифуги для обогащения урана и ряд другого оборудования с завода в Фордо.
Что касается Газы, по данным Israel Hayom, война в анклаве должна закончится в течении двух недель. Условием завершения является передачи контроля под управления четырех аралксаиз стран, включая Египет и Эмираты.
Кроме того, согласно плану, оставшихся представителей группировки ХАМАС депортируют в третьи страны, а заложники будут освобождены.
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