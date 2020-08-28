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Макрон назвав недоречним введення іноземних військ в Білорусь

Париж, П'ятниця 28 серпня 2020 22:38
Макрон назвав недоречним введення іноземних військ в Білорусь
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон виступив проти зовнішнього втручання у внутрішньополітичну кризу в Білорусі. На його думку, будь-яке зовнішнє силове втручання було б недоречним.

Про це він заявив під час прес-конференції поблизу Ейфелевої вежі, передає агентство Reuters.

За словами французького президента, втручання Росії чи будь-яких інших країн, будь то введення військових або сил внутрішньої безпеки, призведе до регіоналізації та інтернаціоналізації питання Білорусі.

"Я вважаю таке втручання недоречним", - наголосив він.

Водночас Макрон виступає за залучення російської сторони до діалогу щодо Білорусі та хоче, щоб Москва допомогла переконати діючого білоруського президента Олександра Лукашенка в необхідності посередництва ОБСЄ у вирішенні внутрішньополітичної кризи.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що підготував спеціальні загони силовиків, яких можуть направити у Білорусь для допомоги у вирішенні політичної кризи.

Крім того, Лукашенко домовився з Путіним про застосування спільного угруповання військ у разі військової загрозу з боку з Заходу.

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Новини України Російська ФедераціяБілорусьЕммануель Макрон
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