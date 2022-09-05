Макрон назвал единственный способ восстановления безопасности на Запорожской АЭС

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В заявлении Елисейского дворца говорится, что после разговора французский лидер заявил, что единственным способом восстановления безопасности на оккупированной РФ Запорожской АЭС является вывод российских войск.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с Макроном.

Напомним, во время разговора лидеры Украины и Франции обсудили ситуацию на фронте и обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Собеседники также скоординировали дальнейшую военную поддержку со стороны Франции.

Кроме того, сегодня в результате обстрелов оккупантов от сети был отключен шестой энергоблок ЗАЭС.

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