ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Новина українською →
Париж, Понедельник 16 мая 2022 20:10
Макрон назначил нового премьер-министра Франции Фото: новый премьер-министр Франции Элизабет Борн (lesechos.fr)
Автор: РБК-Украина

Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Республики Эммануэль Макрон назначил госпожу Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.

Элизабет Борн стала второй женщиной, которая заняла пост премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала эту должность в течении 11 месяцев.

Стоит заметить, что Элизабет Борн занимала руководящие должности в правительстве еще с 2017 года.

Напомним, слухи о том, что Элизабет Борн станет новым премьером Франции появились еще сегодня, 16 мая, днем.

Также мы писали, что премьер-министр Франции Жан Кастекс сегодня, 16 мая 2022 года, подал заявление об отставке. Решение связано с тем, что президент Эммануэль Макрон готовит кадровые перестановки в правительстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину