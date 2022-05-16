Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец .

"Президент Республики Эммануэль Макрон назначил госпожу Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.

Элизабет Борн стала второй женщиной, которая заняла пост премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала эту должность в течении 11 месяцев.

Стоит заметить, что Элизабет Борн занимала руководящие должности в правительстве еще с 2017 года.