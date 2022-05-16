Макрон призначив нового прем'єр-міністра Франції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац .

Варто зауважити, що Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року.

Елізабет Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

"Президент Республіки Еммануель Макрон призначив пані Елізабет Борн прем'єр-міністром та доручив їй сформувати новий уряд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чутки про те, що Елізабет Борн стане новим прем'єром Франції, з'явилися ще сьогодні, 16 травня, вдень.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс сьогодні, 16 травня 2022 року, подав заяву про відставку. Рішення пов'язане з тим, що президент Еммануель Макрон готує кадрові перестановки в уряді.

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