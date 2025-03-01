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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Макрон нагадав Трампу, хто "грається у Третю світову війну"

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Президент Франції Еммануель Макрон не погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що нібито український лідер Володимир Зеленський "грає у Третю світову війну". З його слів, це робить російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Макрон заявив, що "якщо хтось грає в Третю світову війну, то це Володимир Путін", а не Володимир Зеленський.

"Людину, яка погрожує нам ядерною зброєю і грає в Третю світову війну, не варто шукати в Києві. Нам краще шукати в Москві", - додав він.

Він наголосив, що агресор - це Росія, а жертва агресії - Україна.

"Ми повинні подякувати всім, хто допоміг. Ми повинні поважати тих, хто бореться з самого початку, тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи", – сказав Макрон.

Перепалка Трампа і Зеленського

28 лютого президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Вашингтоні. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення інвестиційного фонду, куди Україна вноситиме 50% прибутку з продажу своїх ресурсів.

Під час спілкування з журналістами Зеленський подискутував із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Це сталося після того, як Венс заявив, що дипломатія з Росією - це єдиний шлях до врегулювання конфлікту (війни в Україні). Зеленський відреагував на слова, запитавши, про яку дипломатію говорить Венс, згадавши те, що Росія не виконувала попередніх домовленостей. Це, своєю чергою, викликало роздратування у Трампа, після чого він звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною".

Далі розпочалася закрита частина зустрічі, але за кілька хвилин стало відомо, що адміністрація Трампа припиняє переговори з українською делегацією. Зеленський достроково залишив Білий дім, підписання угоди, як і спільна прес-конференція, було скасовано.

Незабаром європейські лідери висловили свою підтримку Україні.

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