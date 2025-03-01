Макрон напомнил Трампу, кто "играет в Третью мировую войну"

Макрон заявил, что "если кто-то играет в Третью мировую войну, то это Владимир Путин", а не Владимир Зеленский.

"Человека, который угрожает нам ядерным оружием и играет в Третью мировую войну, не стоит искать в Киеве. Нам лучше искать в Москве", - добавил он.

Он подчеркнул, что агрессор - это Россия, а жертва агрессии - Украина.

"Мы должны поблагодарить всех, кто помог. Мы должны уважать тех, кто борется с самого начала, потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы", - сказал Макрон.