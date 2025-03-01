Макрон напомнил Трампу, кто "играет в Третью мировую войну"

Президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что якобы украинский лидер Владимир Зеленский "играется в Третью мировую войну". По его словам, это делает российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Макрон заявил, что "если кто-то играет в Третью мировую войну, то это Владимир Путин", а не Владимир Зеленский.
"Человека, который угрожает нам ядерным оружием и играет в Третью мировую войну, не стоит искать в Киеве. Нам лучше искать в Москве", - добавил он.
Он подчеркнул, что агрессор - это Россия, а жертва агрессии - Украина.
"Мы должны поблагодарить всех, кто помог. Мы должны уважать тех, кто борется с самого начала, потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы", - сказал Макрон.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне. Ожидалось, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, куда Украина будет вносить 50% прибыли с продажи своих ресурсов.
Во время общения с журналистами Зеленский подискутировал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Это произошло после того, как Вэнс заявил, что дипломатия с Россией - это единственный путь к урегулированию конфликта (войны в Украине). Зеленский отреагировал на слова, спросив, о какой дипломатии говорит Вэнс, упомянув то, что Россия не выполняла предыдущих договоренностей. Это, в свою очередь, вызвало раздражение у Трампа, после чего он обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной".
Далее началась закрытая часть встречи, но спустя несколько минут стало известно, что администрация Трампа прекращает переговоры с украинской делегацией. Зеленский досрочно покинул Белый дом, подписание сделки, как и совместная пресс-конференция, были отменены.
Вскоре европейские лидеры выразили свою поддержку Украине.