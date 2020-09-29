ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Макрон начал встречу с Тихановской, обсуждают новые выборы в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в Вильнюсе. Стороны обсуждают поддержку проведения новых выборов Беларуси.

Об этом сообщает издание Delfi.

Тихановская перед встречей подчеркнула, что рассчитывает на поддержку и возможное посредничество Франции в переговорах с властью Беларуси касательно новых прозрачных выборов.

"Крайне важно, чтобы Европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые бы состоялись еще в этом году", – цитируется Тихановская в пресс-релизе от ее представительницы Анны Красулиной.

Самые читаемые новости

Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси и необходимости уйти с президентской должности для Александра Лукашенко.

Лукашенко в ответ на слова президента Франции вспомнил акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция. По его словам, Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад.

Также Тихановская призвала Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь