UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон из-за кризиса в Украине отложил выдвижение на пост президента

Автор: РБК-Украина

Французский лидер Эммануэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Такое решение действующего главы Франции связывают с кризисом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В СМИ заявили, что главным приоритетом сейчас для Макрона является стабилизация ситуации в Украине, поэтому действующий глава Франции отложил свою избирательную кампанию.

"Учитывая многочисленные телефонные разговоры между Соединенными Штатами и Россией, кажется, что приоритетом президента является прекращение украинского конфликта. Объявление его кандидатуры в президенты откладывается", - говорится в сообщении.

Отметим, что очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Эммануэль Макрон пока официально не объявлял о своем участии, но французские социологи отдают ему победу в первом и втором туре выборов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Эммануэль Макрон 20 февраля провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Также отметил, что лидеры США и России согласились провести совместный саммит, касательно безопасности в Европе, который предложил президент Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль Макрон