Макрон через кризу в Україні відклав висунення на пост президента

Французький лідер Еммануель Макрон відклав висунення своєї кандидатури на пост президента. Таке рішення чинного глави Франції пов'язують з кризою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

У ЗМІ заявили, що головним пріоритетом зараз для Макрона є стабілізація ситуації в Україні, тому чинний глава Франції відклав свою виборчу кампанію.

"Враховуючи численні телефонні розмови між Сполученими Штатами і Росією, здається, що пріоритетом президента є припинення українського конфлікту. Оголошення його кандидатури в президенти відкладається", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що чергові президентські вибори у Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Еммануель Макрон поки що офіційно не оголошував про свою участь, але французькі соціологи віддають йому перемогу в першому та другому турі виборів.