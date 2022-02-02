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Макрон не исключает встречу с Путиным из-за Украины в ближайшее время

Автор: Юлия Бойко

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

В частности, Макрон заявил, что сегодня поговорит с американским коллегой Джо Байденом об угрозе российского вторжения в Украину. Он также отметил возможность поездки в Россию.

"Я ничего не исключаю", - ответил Макрон на вопрос о встрече с Путиным для поиска дипломатического выхода из сложившегося кризиса.

Напомним, сегодня Путин обсуждал ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который заявил ему о необходимости привлечения Киева к переговорам.

В то же время российский президент обвинил Украину в якобы "саботаже" минских соглашений.

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Владимир ПутинЭммануэль МакронВторжение России в Украину