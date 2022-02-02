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Джонсон заявил о необходимости включения Украины в переговоры с Россией

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Лондон, Среда 02 февраля 2022 21:11
Джонсон заявил о необходимости включения Украины в переговоры с Россией Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре указал президенту РФ Владимиру Путину на необходимость включения Украины в переговоры с Россией. Глава британского правительства также подчеркнул, что в НАТО имеет право вступить любая европейская страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз беседы, опубликованном на сайте британского правительства.

В ходе беседы премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в Альянсе. Джонсон подчеркнул, что это право в полной мере распространяется на Украину.

"Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", - говорится в релизе.

Напомним, ранее США заявили об отсутствии у России права вето на решение Украины вступить в НАТО.

Отметим, накануне Путин заявил, что вступление Украины в НАТО подорвет безопасность России.

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