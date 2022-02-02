RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну найближчим часом

Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає зустріч з російським президентом Володимиром Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Макрон заявив, що сьогодні поговорить з американським колегою Джо Байденом про загрозу російського вторгнення в Україну. Він також наголосив на можливості поїздки до Росії.

"Я нічого не виключаю", - відповів Макрон на питання про зустріч з Путіним для пошуку дипломатичного виходу з кризи.

Нагадаємо, сьогодні Путін обговорював ситуацію навколо України із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який заявив йому про необхідність залучення Києва до переговорів.

Водночас російський президент звинуватив Україну в нібито "саботажі" мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЕммануель МакронВторгнення Росії до України