Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає зустріч з російським президентом Володимиром Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Макрон заявив, що сьогодні поговорить з американським колегою Джо Байденом про загрозу російського вторгнення в Україну. Він також наголосив на можливості поїздки до Росії.

"Я нічого не виключаю", - відповів Макрон на питання про зустріч з Путіним для пошуку дипломатичного виходу з кризи.