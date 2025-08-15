Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після саміту Трампа з Путіним

Президенти Франції та України домовилися про майбутню зустріч. Вона відбудеться після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Перед вечірньою зустріччю президента Трампа та Путіна, лідер Франції Еммануель Макрон активно обговорював з українським президентом Володимиром Зеленським ситуацію в Україні.
"Між ними ведеться тісний і постійний діалог", - зазначили в оточенні президента Франції.
Президенти узгодили провести власну зустріч у зручний час після саміту, хоча конкретна дата та місце поки не визначені.
"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися в зручний час після Аляски", - уточнює президентський палац.
Зауважимо, що Зеленський вже відвідав своїх союзників у Німеччині та Англії, але не зупинявся у Франції.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері на Алясці відбудеться довгоочікуваний саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Зустріч проводиться на тлі триваючої війни в Україні та загострення відносин між Москвою та Заходом.
Американська сторона вже напередодні заявляла про готовність піднімати питання про можливий обмін територіями між Україною та РФ, що викликало стурбованість Києва та союзників США в Європі.
Проте у Пентагоні підкреслюють, що позиція США щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною.
У Білому домі оголосили, що саміт розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Зустріч проходитиме у закритому форматі, без доступу широких медіа, але очікується, що після саміту будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.
