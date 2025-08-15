Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Трампа с Путиным

Президенты Франции и Украины договорились о предстоящей встрече. Она состоится после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Перед вечерней встречей президента Трампа и Путина, лидер Франции Эммануэль Макрон активно обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию в Украине.
"Между ними ведется тесный и постоянный диалог", - отметили в окружении президента Франции.
Президенты согласовали провести собственную встречу в удобное время после саммита, хотя конкретная дата и место пока не определены.
"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", - уточняет президентский дворец.
Заметим, что Зеленский уже посетил своих союзников в Германии и Англии, но не останавливался во Франции.
Напомним, что сегодня вечером на Аляске состоится долгожданный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Встреча проводится на фоне продолжающейся войны в Украине и обострения отношений между Москвой и Западом.
Американская сторона уже накануне заявляла о готовности поднимать вопрос о возможном обмене территориями между Украиной и РФ, что вызвало обеспокоенность Киева и союзников США в Европе.
Однако в Пентагоне подчеркивают, что позиция США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.
В Белом доме объявили, что саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.
Встреча будет проходить в закрытом формате, без доступа широких медиа, но ожидается, что после саммита будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.
