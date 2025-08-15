RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Трампа с Путиным

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президенты Франции и Украины договорились о предстоящей встрече. Она состоится после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Перед вечерней встречей президента Трампа и Путина, лидер Франции Эммануэль Макрон активно обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию в Украине.

"Между ними ведется тесный и постоянный диалог", - отметили в окружении президента Франции.

Президенты согласовали провести собственную встречу в удобное время после саммита, хотя конкретная дата и место пока не определены.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", - уточняет президентский дворец.

Заметим, что Зеленский уже посетил своих союзников в Германии и Англии, но не останавливался во Франции.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, что сегодня вечером на Аляске состоится долгожданный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Встреча проводится на фоне продолжающейся войны в Украине и обострения отношений между Москвой и Западом.

Американская сторона уже накануне заявляла о готовности поднимать вопрос о возможном обмене территориями между Украиной и РФ, что вызвало обеспокоенность Киева и союзников США в Европе.

Однако в Пентагоне подчеркивают, что позиция США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

В Белом доме объявили, что саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.

Встреча будет проходить в закрытом формате, без доступа широких медиа, но ожидается, что после саммита будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

Напомним, что РБК-Украина ранее писало о трех сценариях, которых может ждать Украина после переговоров Трампа и Путина.

