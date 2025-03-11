Макрон і Стармер оцінили переговори України та США: обидва цитують Рубіо

За данними ВВС, Стармер "гаряче привітав" новини з Саудівської Аравії цього вечора.

"Це важливий момент для миру в Україні, і зараз нам усім потрібно подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого та надійного миру", - заявив Стармер.

Прем'єр повторив фразу, яку раніше використав держсекретар США Марко Рубіо: "Тепер м’яч на боці Росії".

Стармер додав, що Росія повинна погодитися на припинення вогню та завершення бойових дій.

"Ми готові допомогти покласти край цій війні справедливим і остаточним способом, щоб Україна могла насолоджуватися своєю свободою", - підкреслив британський прем'єр.

Президент Франції теж процитував слова Рубіо.

"Я вітаю прогрес, досягнутий на переговорах між Сполученими Штатами Америки та Україною, що відбулися сьогодні в Джидді, зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню. М'яч зараз явно на полі Росії", - зазначив Макрон.

Він також додав, що Франція та її партнери залишаються відданими міцному і тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України.

Зусилля Франції та Британії для досягнення миру

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Макрон і Стармер розробляють мирний план для України, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом містив би ширші гарантії безпеки.

Одним із варіантів, за даними Reuters, є часткове одномісячне перемир’я, яке охоплюватиме атаки з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бої, і буде підтримане Францією, Британією та коаліцією інших країн, що захочуть доєднатись.

Також Стармер організував 2 березня у Лондоні саміт щодо України, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО. Зокрема зустріч відвідав й президент Володимир Зеленський. Серед головних тем було питання довгострокової угоди, яка б забезпечила стійкий мир в Україні й гарантувала б для неї захист від можливих майбутніх нападів з боку Росії.