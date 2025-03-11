Макрон и Стармер оценили переговоры Украины и США: оба цитируют Рубио

По данным ВВС, Стармер "горячо приветствовал" новости из Саудовской Аравии в этот вечер.

"Это важный момент для мира в Украине, и сейчас нам всем нужно удвоить усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и надежного мира", - заявил Стармер.

Премьер повторил фразу, которую ранее использовал госсекретарь США Марко Рубио: "Теперь мяч на стороне России".

Стармер добавил, что Россия должна согласиться на прекращение огня и завершение боевых действий.

"Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и окончательным способом, чтобы Украина могла наслаждаться своей свободой", - подчеркнул британский премьер.

Президент Франции тоже процитировал слова Рубио.

"Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности относительно идеи возможного 30-дневного прекращения огня. Мяч сейчас явно на поле России", - отметил Макрон.

Он также добавил, что Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и длительному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.

Усилия Франции и Британии для достижения мира

Напомним, ранее стало известно, что Макрон и Стармер разрабатывают мирный план для Украины, который сначала предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии содержал бы более широкие гарантии безопасности.

Одним из вариантов, по данным Reuters, является частичное одномесячное перемирие, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, а также те, что направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои, и будет поддержано Францией, Британией и коалицией других стран, которые захотят присоединиться.

Также Стармер организовал 2 марта в Лондоне саммит по Украине, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности встречу посетил и президент Владимир Зеленский. Среди главных тем был вопрос долгосрочного соглашения, которое бы обеспечило устойчивый мир в Украине и гарантировало бы для нее защиту от возможных будущих нападений со стороны России.