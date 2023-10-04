Макрон і Шольц "не ладнають між собою". Це затримує допомогу Україні, - FT

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито "не ладнають між собою". Це уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема, щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, відсутність консенсусу між Францією та Німеччиною призводить до затримок у розв'язанні багатьох питань - від фінансування України до внутрішніх проблем ЄС.

За словами високопосадовців ЄС, глухий кут у переговорах щодо низки пріоритетних питань "налякав Брюссель та інші столиці ЄС, а також продемонстрував складність прийняття рішень без погодження між Парижем і Берліном".

"Відсутність особистої хімії між Шольцом та Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього", - розповів один з учасників нещодавніх переговорів між двома лідерами.

Зазначається, що напруженість між країнами зберігається вже понад рік.



"Їм двом просто потрібно сісти разом в одній кімнаті та все обговорити. Без цього для інших безглуздо намагатися знайти консенсус. Ви не зможете досягти мети, якщо вони обоє не бачать загальної картини", - сказав один із високопосадовців ЄС.

Підтримка України з боку союзників

Зазначимо, що останнім часом почали виникати заяви про нібито послаблення підтримки України у боротьбі проти Росії.

Зокрема, в США схвалили тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні. Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що те, що трапилося в Штатах - це інцидент, а не система.

Кулеба зауважив, що усі заяви про нібито ослаблення підтримки України не відповідають дійсності. Це доводить і засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, яке пройшло у Києві.