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Макрон и Шольц "не ладят между собой". Это задерживает помощь Украине, - FT

Среда 04 октября 2023 10:19
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Макрон и Шольц "не ладят между собой". Это задерживает помощь Украине, - FT Фото: канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы "не ладят между собой". Это замедляет принятие решений на уровне Европейского Союза, в частности, о помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, отсутствие консенсуса между Францией и Германией приводит к задержкам в решении многих вопросов - от финансирования Украины до внутренних проблем ЕС.

По словам чиновников ЕС, тупик в переговорах по ряду приоритетных вопросов "напугал Брюссель и другие столицы ЕС, а также продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином".

"Отсутствие личной химии между Шольцем и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", - рассказал один из участников недавних переговоров между двумя лидерами.

Отмечается, что напряженность между странами сохраняется уже больше года.

"Им двум просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить. Без этого для других бессмысленно пытаться найти консенсус. Вы не сможете достичь цели, если они оба не видят общей картины", - сказал один из чиновников ЕС.

Поддержка Украины со стороны союзников

Отметим, что в последнее время начали возникать заявления о якобы ослаблении поддержки Украины в борьбе против России.

В частности, в США одобрили временное финансирование правительства без помощи Украины. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что случившееся в Штатах - это инцидент, а не система.

Кулеба отметил, что все заявления о якобы ослаблении поддержки Украины не соответствуют действительности. Это доказывает и заседание министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Киеве.

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