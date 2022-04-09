Макрон хочет собрать доказательства военных преступлений России в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирает доказательства о российских военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, могу сказать, что это военные преступления русских", - заявил Макрон. Он также добавил, что послал в Украину французских жандармом, чтобы они помогли собрать доказательства военных преступлений России.