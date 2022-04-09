UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон хочет собрать доказательства военных преступлений России в Украине

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирает доказательства о российских военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, могу сказать, что это военные преступления русских", - заявил Макрон.

Он также добавил, что послал в Украину французских жандармом, чтобы они помогли собрать доказательства военных преступлений России.

Напомним, Макрон заявил о том, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины после завершения войны. Он также рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и ситуации в блокированном российскими войсками Мариуполе.

Ранее Макрон заявил, что война в Украине будет длительной. Президент Франции посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЭммануэль Макрон