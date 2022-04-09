Макрон хочет собрать доказательства военных преступлений России в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирает доказательства о российских военных преступлениях в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, могу сказать, что это военные преступления русских", - заявил Макрон.
Он также добавил, что послал в Украину французских жандармом, чтобы они помогли собрать доказательства военных преступлений России.
Напомним, Макрон заявил о том, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины после завершения войны. Он также рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и ситуации в блокированном российскими войсками Мариуполе.
Ранее Макрон заявил, что война в Украине будет длительной. Президент Франции посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта.
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