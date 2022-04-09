Макрон хоче зібрати докази військових злочинів Росії в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція збирає докази про російські військові злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Навіть приймаючи максимальні запобіжні заходи, які я повинен прийняти як глава держави, можу сказати, що це військові злочини росіян", - заявив Макрон. Він також додав, що послав в Україну французьких жандармів, щоб вони допомогли зібрати докази військових злочинів Росії.