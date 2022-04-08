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Франция готова быть одним из гарантов безопасности Украины, - Макрон

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Пятница 08 апреля 2022 05:32
Франция готова быть одним из гарантов безопасности Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о готовности страны стать гарантом безопасности Украины после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью французского лидера газете Le Parisien.

Как отметил Макрон, который сейчас баллотируется на второй президентский срок и ведет предвыборную кампанию, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня, и "нам придется строить мир".

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал он.

Также президент Франции рассказал о готовности созваниваться с руководителем Кремля Владимиром Путиным вне зависимости от результативности таких бесед, чтобы у Парижа сохранялся "статус участника переговоров".

Макрон рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и особенно в блокированном войсками РФ Мариуполе. Он сообщил, что Кремль "достаточно ясно выразил отказ" в ответ на предложение Парижа провести свою гуманитарную операцию в городе в сотрудничестве с Турцией и Грецией, и теперь Франция предлагает открыть гумкоридор с привлечением Красного Креста.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал 7 стран, которые готовы обсуждать договор о гарантиях безопасности для Украины.

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