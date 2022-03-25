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Макрон хочет провести эвакуацию из Мариуполя совместно с Турцией и Грецией

Президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BfmTv.

В частности, Макрон анонсировал масштабную гуманитарную операцию по эвакуации тех, кто хочет покинуть Мариуполь.

Также глава государства заявил, что по инициативе Франции состоится гуманитарная операция с Грецией и Турцией по эвакуации населения Мариуполя.

Кроме того, он добавил, что должен поднять этот вопрос перед Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщали, что Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе.

Также мы писали, что Макрон позвонил Зеленскому и обсудил перспективы прекращения войны.

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МариупольЭммануэль Макрон