Макрон хочет провести эвакуацию из Мариуполя совместно с Турцией и Грецией

В частности, Макрон анонсировал масштабную гуманитарную операцию по эвакуации тех, кто хочет покинуть Мариуполь.

Также глава государства заявил, что по инициативе Франции состоится гуманитарная операция с Грецией и Турцией по эвакуации населения Мариуполя.

Кроме того, он добавил, что должен поднять этот вопрос перед Владимиром Путиным.