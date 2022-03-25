Макрон хочет провести эвакуацию из Мариуполя совместно с Турцией и Грецией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BfmTv.
В частности, Макрон анонсировал масштабную гуманитарную операцию по эвакуации тех, кто хочет покинуть Мариуполь.
Также глава государства заявил, что по инициативе Франции состоится гуманитарная операция с Грецией и Турцией по эвакуации населения Мариуполя.
Кроме того, он добавил, что должен поднять этот вопрос перед Владимиром Путиным.
Ранее мы сообщали, что Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе.
Также мы писали, что Макрон позвонил Зеленскому и обсудил перспективы прекращения войны.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!