Макрон хоче провести евакуацію з Маріуполя спільно з Туреччиною та Грецією

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що разом із Туреччиною та Грецією хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BfmTv .

Окрім того, він додав, що має порушити це питання перед Володимиром Путіним.

Також глава держави заявив, що з ініціативи Франції відбудеться гуманітарна операція з Грецією та Туреччиною з евакуації населення Маріуполя.

Зокрема, Макрон анонсував масштабну гуманітарну операцію з евакуації тих, хто хоче покинути Маріуполь.

Раніше ми повідомляли, що Макрон закликав бути готовими до війни в Європі.

Також ми писали, що Макрон подзвонив Зеленському та обговорив перспективи припинення війни.

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