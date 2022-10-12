Макрон хоче розмовляти з Путіним навіть після масових обстрілів України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче і далі розмовляти з главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на телебаченні.
"Очевидно, що я продовжуватиму з ним говорити. Коли буде необхідно, я говоритиму з ним", - заявив президент.
Також Макрон заявив, що війна в Україні триватиме ще декілька місяців, тому треба бути готовим проводити зиму в умовах війни.
"І в якийсь момент усім зацікавленим сторонам доведеться сідати за стіл переговорів із Україною та Росією", - додав Макрон.
Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що хотів би продовжувати діалог з Путіним.
Нагадаємо, що Макрон залишається одним з небагатьох лідерів, які продовжують підтримувати діалог з Путіним. Одна з останніх розмов президентів була 19 серпня.
Крім того, за даними ЗМІ, Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України.
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