Макрон хоче розмовляти з Путіним навіть після масових обстрілів України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче і далі розмовляти з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на телебаченні.

"Очевидно, що я продовжуватиму з ним говорити. Коли буде необхідно, я говоритиму з ним", - заявив президент.

Також Макрон заявив, що війна в Україні триватиме ще декілька місяців, тому треба бути готовим проводити зиму в умовах війни.

"І в якийсь момент усім зацікавленим сторонам доведеться сідати за стіл переговорів із Україною та Росією", - додав Макрон.