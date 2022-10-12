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Макрон хочет разговаривать с Путиным даже после массовых обстрелов Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон, президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет и дальше разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.

"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним", - заявил президент.

Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в условиях войны.

"И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией", - добавил Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что хотел бы продолжить диалог с Путиным.

Напомним, что Макрон остается одним из немногих лидеров, продолжающих поддерживать диалог с Путиным. Один из последних разговоров президентов был 19 августа .

Кроме того, по данным СМИ, Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины.

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