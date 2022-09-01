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Макрон заявил, что хотел бы продолжать диалог с Путиным

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Париж, Четверг 01 сентября 2022 17:31
Макрон заявил, что хотел бы продолжать диалог с Путиным Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон сегодня, 1 сентября, провел встречу с французскими дипломатами. Он подчеркнул, что всегда открыт к диалогу. При этом французский лидер заявил, что Турция не может быть единой страной, которая продолжает разговаривать с Россией.

"Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата - разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным - ред.) в согласии с нашими союзниками", - сказал он.

При этом Макрон считает, что одной из военных целей Кремля был раздел Европы.

Напомним, что Макрон остается одним из немногих лидеров, которые продолжают поддерживать диалог с Путиным. Последний разговор президентов был 19 августа.

Кроме этого, по данным СМИ, Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины.

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