Макрон заявил, что хотел бы продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Макрон сегодня, 1 сентября, провел встречу с французскими дипломатами. Он подчеркнул, что всегда открыт к диалогу. При этом французский лидер заявил, что Турция не может быть единой страной, которая продолжает разговаривать с Россией.

"Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата - разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным - ред.) в согласии с нашими союзниками", - сказал он.

При этом Макрон считает, что одной из военных целей Кремля был раздел Европы.