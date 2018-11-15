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Макрон: Франция - не вассал США и не должна зависеть от них

Новости » Политика    15.11.2018 - 07:14
Макрон: Франция - не вассал США и не должна зависеть от них
Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Президент Франции прокомментировал заявления Дональда Трампа о европейской армии

Франция является союзником Соединенных Штатов, но не должна зависеть от них. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в ответ на заявления главы США Дональда Трампа в Twitter, передает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Макрон также подчеркнул, что Франция не является "вассалом" США.

"США это союзник, с которым мы разделяем все риски, с которым мы проводим самые сложные операции, но быть союзниками, не значит быть вассалом, а чтобы не быть вассалом, мы не должны зависеть от них" - заявил он.

Президент добавил, что чтобы не зависеть от США и кого бы то ни было, Франция должна делать еще больше как для своей безопасности, так и Европы в целом.

Он добавил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании собственной армии для защиты Европы от Соединенных Штатов, России и Китая, заявив, что Франции вначале надо заплатить НАТО.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЭммануэль Макрон
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