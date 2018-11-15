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Макрон: Франція - не васал США і не повинна залежати від них

Новини » Політика    15.11.2018 - 07:14
Макрон: Франція - не васал США і не повинна залежати від них
Фото: Дональд Трамп і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Президент Франції прокоментував заяви Дональда Трампа про європейську армію

Франція є союзником Сполучених Штатів, але не повинна залежати від них. Про це французький президент Еммануель Макрон заявив у відповідь на заяви глави США Дональда Трампа в Twitter, передає РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Макрон також підкреслив, що Франція не є "васалом" США.

"США це союзник, з яким ми поділяємо всі ризики, з якими ми проводимо найскладніші операції, але бути союзниками, не означає бути васалом, а щоб не бути васалом, ми не повинні залежати від них", - заявив він.

Президент додав, що, аби не залежати від США та будь-кого, Франція повинна робити ще більше як для своєї безпеки, так і Європи в цілому.

Він додав, що Європі потрібно бути незалежною у військовому відношенні, як у сфері боротьби з кіберзагрозами, так і на морі, у повітрі та в космосі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про створення власної армії для захисту Європи від Сполучених Штатів, Росії та Китаю, заявивши, що Франції спочатку треба заплатити НАТО.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампЕммануель Макрон
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