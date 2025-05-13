Макрон: Європа робить усе, щоб не спровокувати третю світову війну

Виступаючи сьогодні в ефірі французького телеканалу TF1, Макрон вкотре підтвердив прагнення Європи і Франції зокрема зупинити російську агресію в Україні.

Президент Франції зазначив, що російська армія несе загрозу не лише для України, адже, за його словами, "Росія не зупиниться, якщо їй дозволити діяти без перешкод".

Саме тому, як наголосив французький президент, він разом з європейськими лідерами робить "максимум можливого" для завершення війни. Разом з тим Макрон додав, що Європа не хоче "спровокувати третю світову війну" з Росією.

"Ми не хочемо розпалювати третю світову війну. Роль європейців - не бути на лінії фронту на кордоні між Росією та Україною", - підкреслив глава французької держави.