Макрон: Європа робить усе, щоб не спровокувати третю світову війну

Європа прагне стримати агресію Росії, щоб не допустити третьої світової війни. Країни ЄС роблять максимум можливого, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, повідомляє РБК-Україна с посиланням на BFMTV.
Виступаючи сьогодні в ефірі французького телеканалу TF1, Макрон вкотре підтвердив прагнення Європи і Франції зокрема зупинити російську агресію в Україні.
Президент Франції зазначив, що російська армія несе загрозу не лише для України, адже, за його словами, "Росія не зупиниться, якщо їй дозволити діяти без перешкод".
Саме тому, як наголосив французький президент, він разом з європейськими лідерами робить "максимум можливого" для завершення війни. Разом з тим Макрон додав, що Європа не хоче "спровокувати третю світову війну" з Росією.
"Ми не хочемо розпалювати третю світову війну. Роль європейців - не бути на лінії фронту на кордоні між Росією та Україною", - підкреслив глава французької держави.
Нагадаємо, Франція активно бере участь у процесі врегулювання війни в Україні. Вона є однією з учасниць "коаліції рішучих".
Нещодавно Макрон разом з іншими європейськими лідерами відвідав Київ та провів чергові переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Також саме Макрон став ініціатором телефонного дзвінка американському президенту Дональду Трампу. Наслідком тієї розмови стала ініціатива України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня на 30 днів.
Раніше саме Франція приймала в Парижі зустріч американських, українських, британських, німецьких, німецьких і французьких чиновників, ключовою темою яких стало завершення війни РФ проти України.
Також Макрон проводив окремі переговори з держсекретарем СЩА Марко Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, на яких обговорювалася Україна.
Окрім того, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "коаліція рішучих" щодня працює з партнерами над пропозицією щодо відправки військового контингенту в Україну.
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