Макрон: Европа делает все, чтобы не спровоцировать третью мировую войну

Выступая сегодня в эфире французского телеканала TF1, Макрон в очередной раз подтвердил стремление Европы и Франции в частности остановить российскую агрессию в Украине.

Президент Франции отметил, что российская армия несет угрозу не только для Украины, ведь, по его словам, "Россия не остановится, если ей позволить действовать беспрепятственно".

Именно поэтому, как отметил французский президент, он вместе с европейскими лидерами делает "максимум возможного" для завершения войны. Вместе с тем Макрон добавил, что Европа не хочет "спровоцировать третью мировую войну" с Россией.

"Мы не хотим разжигать третью мировую войну. Роль европейцев - не быть на линии фронта на границе между Россией и Украиной", - подчеркнул глава французского государства.