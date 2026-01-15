Макрон: дві третини розвідувальних даних для України забезпечує Франція

За словами Макрона, зміни почалися після того, як у березні 2025 року США призупинили обмін розвідувальними даними з Україною в рамках політичних домовленостей щодо мирних переговорів із Росією.

Відтоді Європа взяла на себе ключову роль у підтримці Києва, зокрема через коаліцію з понад 30 країн, що надає Україні фінансову та технічну допомогу.

"Якщо рік тому Україна надзвичайно залежала від американських розвідданих, то сьогодні дві третини інформації надходять від Франції", - заявив Макрон у своєму зверненні до французьких військових.

За словами Макрона, французькі служби координують та надають українським військам розвідувальну інформацію, необхідну для планування ударних операцій та оборони.

"Сигнал, який ми надсилаємо українським партнерам, іншим європейцям та всьому світу - у тому, що ми готові. Ми готові підтримувати ці зусилля спротиву. Ми готові стримувати нові агресії чи забезпечувати мир на нашій землі", - додав президент Франції.

У Міністерстві оборони Франції не коментували ці заяви Макрона, але підтвердили, що значна частина наданих даних має технічне походження і не залежить від США. Колишній французький міністр оборони Себастьян Лекорню наголошував, що власні розвіддані Франції здатні компенсувати часткове припинення американської підтримки, забезпечуючи Україні необхідну оперативну інформацію.

Які розвіддані надають США

У березні 2025 року США тимчасово обмежили постачання військової допомоги та розвідувальної інформації для України. Пентагон продовжив передавати Україні дані, необхідні для оборони, але скоротив доступ до інформації, яку ЗСУ могли б використовувати для наступальних операцій.

Так, американська розвідка дозволяє Україні вчасно відстежувати польоти російських бомбардувальників, попереджати про балістичні загрози, коригувати роботу систем HIMARS та наносити удари по об’єктах у глибині території Росії.