Макрон думает об изменении пенсионной реформы из-за протестов

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте

Президент Франции Эммануэль Макрон думает об изменении пенсионной реформы из-за акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что французское правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте о пенсионной реформе, который вызвал сокрушительные забастовки и протесты по всей стране.

"Премьер-министр Эдуард Филипп встретился с лидерами профсоюзов и представителями групп работодателей после того, как Макрон попросил свое правительство провести переговоры о возможных поправках к пакету реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 5 декабря, во Франции начались масштабные забастовки во многих городах, среди которых Париж, Лион, Марсель, Нант. Всего планируется около 250 акций протестов. Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона в отношении пенсионной реформы.

Как сообщало РБК-Украина, во Франции официальный возраст выхода на пенсию - 62 года - не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый "возраст равновесия", по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей. Минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит 1 тыс. евро.