Во Франции поднимут возраст для получения полной пенсии

Фото: Эдуард Филипп (twitter.com/EPhilippePM)

К 2025 году во Франции введут так называемый "возраст равновесия", по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей

Во Франции официальный возраст выхода на пенсию - 62 года - не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый "возраст равновесия", по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Le Figaro.

"Выше установленного законом возраста мы установили возраст равновесия - 64 года. Это будет средний возраст выхода сотрудников на пенсию через пять лет", - заявил он.

Также Филипп подтвердил планы постепенного перехода на единый пенсионный режим вместо существующих 42, что подразумевает упразднение ряда привилегий для представителей некоторых профессий - возможность выйти на пенсию раньше или получать повышенные выплаты.

Минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит 1 тыс. евро.

Напомним, во Франции, 10 декабря, профсоюзы проводили вторую масштабную акцию против пенсионной реформы, в рамках которой предполагается отменить привилегии для некоторых профессий.