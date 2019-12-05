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Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Новости » В мире     05.12.2019 - 17:20
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Фото: беспорядки в Нанте (twitter.com/Elsa_Gambin)

В четверг, 5 декабря, планируется около 250 демонстраций против пенсионной реформы во Франции

Во Франции во время антиправительственных протестов в городе Нант полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Нанте произошли столкновения между полицией и радикальной группировкой Black Blocs. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, а также провела задержания участников протеста.

Также сообщается, что в Париже во время протестов полиция задержала более 60 человек.

Отмечается, что в четверг, 5 декабря, во Франции начались масштабные забастовки во многих городах, среди которых Париж, Лион, Марсель, Нант. Всего планируется около 250 акций протестов. Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона в отношении пенсионной реформы.

Напомним, последний раз во Франции масштабные протесты проходили в середине ноября. Тогда в результате беспорядков были задержаны более 100 человек в Париже.

Всего в ноябре в акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции взяли участие более 28 тысяч человек, среди которых 147 человек были задержаны.

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