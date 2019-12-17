Во Франции полиция применила газ для разгона протестующих

Фото: акция протеста во Франции (twitter.com / ajplus)

Шествия против пенсионной реформы проходят в Нанси, Руан, Нант, Авиньон, Марсель

Французская полиция в городе Нант применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что слезоточивый газ был применен во вторник, 17 декабря, во время акции протеста, организованной профсоюзами, которые выступают против реформ. О пострадавших не сообщается. Это стал 13-й день демонстраций во Франции. Сегодня шествия против пенсионной реформы проходят в Нанси, Руан, Нант, Авиньон, Марсель.

Напомним, во Франции официальный возраст выхода на пенсию - 62 года - не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый "возраст равновесия", по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей. Минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит 1 тыс. евро.

Также РБК-Украина писало, что во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставка связывается с невозможностью властей отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.