Макрон думає про зміну пенсійної реформи через протести

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Французький уряд розпочав переговори з профспілками про можливі зміни в законопроекті

Президент Франції Еммануель Макрон думає про зміну пенсійної реформи через акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що французький уряд розпочав переговори з профспілками про можливі зміни в законопроекті про пенсійну реформу, який викликав нищівні страйки і протести по всій країні.

"Прем'єр-міністр Едуард Філіп зустрівся з лідерами профспілок та представниками груп роботодавців після того, як Макрон попросив свій уряд провести переговори про можливі поправки до пакету реформ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 5 грудня, у Франції почалися масштабні страйки у багатьох містах, серед яких Париж, Ліон, Марсель, Нант. Всього планується близько 250 акцій протестів. Демонстранти виступають проти політики президента Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи.

Як повідомляло РБК-Україна, у Франції офіційний вік виходу на пенсію - 62 роки - не буде змінено, однак в країні до 2025 року введуть так званий "вік рівноваги", по досягненні якого почнеться основна частина пенсійних платежів. Мінімальний розмір пенсії для тих, хто відпрацював повний трудовий стаж, складе 1 тис. євро.