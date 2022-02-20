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Макрон в ближайшие часы планирует переговорить с президентом США и канцлером Германии

Автор: Сергей Пышкин

После переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, глава Франции Эммануэль Макрон готовится позвонить канцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Разговор может состояться в ближайшие часы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Кроме переговоров с Байденом и Шольцом, Макрон также планирует позвонить премьеру Италии Марио Драги и другим партнерам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время переговоров Макрона и Путина, стороны договорились о заседание ТКГ по Донбассу в ближайшие часы.

Тем временем Польша инициировала созыв спецзаседание ОБСЕ.

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Эммануэль МакронФранцияГерманияСоединенные Штаты Америки