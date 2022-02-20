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Макрон в найближчі години планує переговорити з президентом США та канцлером Німеччини

Автор: Сергій Пишкін

Після переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, голова Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. Розмова може відбутися в найближчі години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Окрім переговорів з Байденом та Шольцом, Макрон також планує зателефонувати прем’єру Італії Маріо Драгі й іншим партнерам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час переговорів Макрона та Путіна, сторони домовились про засідання ТКГ з Донбасу в найближчі години.

Тим часом Польща ініціювала скликання спецзасідання ОБСЄ.

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Еммануель МакронФранціяГерманияСполучені Штати Америки