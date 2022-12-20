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Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине: что могут передать

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Париж, Вторник 20 декабря 2022 21:10
Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине: что могут передать Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция планирует в начале следующего года передать украинским военным партию оружия, в которую могут войти артиллерийские установки.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Макрон отметил, что вместе с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Среди этих поставок ожидаются самоходные артиллерийские установки Caesar, которые французское правительство хочет взять из тех, которые были заказаны вооруженными силами Дании.

Кроме того, по словам президента Франции, его страна недавно передала ВСУ ракетные установки и системы ПВО Crotale.

Впервые о поставках ЗРК Crotale во Франции заговорили в начале октября. Тогда президент Эммануэль Макрон анонсировал пакет военной помощи, в который вошли они и шесть дополнительных самоходных гаубиц Caesar.

Через несколько дней министр обороны Себастьен Лекорню отметил, что Украине отправят несколько батарей Crotale, которые "будут особенно полезны при воздушных бомбардировках и против них".

И лишь в середине ноября стало известно, что Франция передала две батареи. Точное количество полученных комплексов неизвестно, но, по данным местной прессы, речь может идти о 3-4 системах.

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