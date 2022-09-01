UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон пообещал первенство для армии Франции в Европе

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Армия Франции станет самой мощной в Европе. В связи с этим правительство пересмотрит военное обеспечение.

Такое желание высказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Елисейского дворца.

"Сильная армия - ключевой момент нашей стратегии, - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции. - У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к текущей ситуации в мире, что сделает французскую армию сильнейшей в Европе".

Кроме того, Макрон призвал министерство обороны Франции пересмотреть закон о военном обеспечении на период 2019-2025 годов на фоне кризиса в Украине, отметив, что Франция "вошла в военную экономику".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль Макрон