Макрон пообещал первенство для армии Франции в Европе

Армия Франции станет самой мощной в Европе. В связи с этим правительство пересмотрит военное обеспечение.

"Сильная армия - ключевой момент нашей стратегии, - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции. - У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к текущей ситуации в мире, что сделает французскую армию сильнейшей в Европе".

Кроме того, Макрон призвал министерство обороны Франции пересмотреть закон о военном обеспечении на период 2019-2025 годов на фоне кризиса в Украине, отметив, что Франция "вошла в военную экономику".