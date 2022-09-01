Макрон пообіцяв первенство для армії Франції в Європі

"Сильна армія - ключовий момент нашої стратегії, - сказав Макрон у четвер, виступаючи на відкритті конференції послів Франції. - У нас є програма озброєнь на 2019-2024 роки, яка дозволить нам відновити наші можливості, а також адаптуватися до поточної ситуації у світі, що зробить французьку армію найсильнішою у Європі".

Крім того, Макрон закликав міністерство оборони Франції переглянути закон про військове забезпечення на період 2019-2025 років на тлі кризи в Україні, зазначивши, що Франція "увійшла до військової економіки".