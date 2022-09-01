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Макрон пообіцяв первенство для армії Франції в Європі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Армія Франції стане найпотужнішою в Європі. У зв'язку із цим уряд перегляне військове забезпечення.

Таке бажання висловив президент Франції Еммануель Макрон, пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Єлисейського палацу.

"Сильна армія - ключовий момент нашої стратегії, - сказав Макрон у четвер, виступаючи на відкритті конференції послів Франції. - У нас є програма озброєнь на 2019-2024 роки, яка дозволить нам відновити наші можливості, а також адаптуватися до поточної ситуації у світі, що зробить французьку армію найсильнішою у Європі".

Крім того, Макрон закликав міністерство оборони Франції переглянути закон про військове забезпечення на період 2019-2025 років на тлі кризи в Україні, зазначивши, що Франція "увійшла до військової економіки".

Як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з головою Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що потрібно розмовляти з усіма, особливо з тими, "з ким ми не згодні".

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ФранціяЕммануель Макрон