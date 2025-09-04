Макрон: 26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку

Станом на сьогодні, 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії.
Як передає РБК-Україна, про це за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Макрон зазначив, що в рамках "коаліції рішучих" є 26 країн, які взяли на себе зобов'язання допомогти гарантувати безпеку України.
"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", - зазначив президент Франції.
Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. Мета - гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал.
"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон.
Нагадаємо, "коаліція рішучих" наразі активно обговорює можливість відправки солдатів в Україну після встановлення перемир'я або миру для того, щоб Росія не почала повторне вторгнення.
Лише тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, що є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити в Україну своїх солдатів. Які саме - він не уточнював.
Варто зауважити, що в Москві вже виступала проти такої ініціативи. При цьому генсек НАТО Марк Рютте зазначав, що у РФ немає права впливати на можливу присутність військ Альянсу в Україні.