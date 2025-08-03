"Макларени" з'їли Леклера: Норріс скоротив відставання від Піастрі після Гран-прі Угорщини

Як пройшла гонка

Норріс стартував із третьої позиції та провів гонку на стратегії одного піт-стопа, що зрештою принесло йому п'яту перемогу в сезоні.

Другим фінішував напарник британця по "Макларену" – австралієць Оскар Піастрі. Він обрав іншу тактику із двома зупинками та в кінцівці гонки активно скорочував відставання, навіть намагався атакувати лідера на передостанньому колі. Втім, Норріс витримав натиск і зберіг лідерство.

На третю сходинку подіуму піднявся Джордж Расселл із "Мерседеса", який провів стабільну гонку й наприкінці випередив Шарля Леклера.

Французький пілот "Феррарі", який стартував із поулу, довгий час утримував першу позицію, однак після двох піт-стопів втратив темп і фінішував лише четвертим. Леклер не приховував розчарування, розкритикувавши дії команди в радіоефірі.

За межами топ-10 завершив гонку Льюїс Хемілтон. Пілот "Феррарі" фінішував на 12-й позиції – тій самій, з якої стартував.

Не надто вдало виступив і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" став лише дев'ятим, програвши одну позицію.

Очки також здобули обидва пілоти "Астон Мартін" – Фернандо Алонсо та Ланс Стролл, а також Габріель Бортолето з "Заубера", Ліам Лоусон з "Рейсінг Буллз" і Андреа Кімі Антонеллі з "Мерседеса".

Гран-прі Угорщини, результати гонки:

Ландо Норріс ("Макларен") – 70 кіл Оскар Піастрі ("Макларен") +0,698 Джордж Рассел ("Мерседес") +21,916 Шарль Леклер ("Феррарі") +42,560 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +59,040 Габріел Бортолето ("Заубер") +1.06,169 Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.08,174 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1.09,451 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.12,645 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +1 коло Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1 коло Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +1 коло Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1 коло Карлос Сайнс ("Вільямс") +1 коло Алекс Албон ("Вільямс") +1 коло Естебан Окон ("Хаас") +1 коло Юкі Цунода ("Ред Булл") +1 коло Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло

Зійшов:

Олівер Бермен ("Хаас")

Поточна ситуація в чемпіонаті

У заліку пілотів продовжує лідирувати Оскар Піастрі (284 очки). На другому місці – Ландо Норріс (275) – після Угорщини різниця між лідерами скоротилась до дев'яти пунктів. Третю позицію утримує Макс Ферстаппен (187).

Серед команд попереду "Макларен" – 559 очок. На другому місці – "Феррарі" (260), третє – у "Мерседеса" (236).

Наступний етап чемпіонату відбудеться після літньої перерви. Гран-прі Нідерландів пройде в Зандворті з 29 по 31 серпня.