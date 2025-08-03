"Макларени" з'їли Леклера: Норріс скоротив відставання від Піастрі після Гран-прі Угорщини

Пілот "Макларена" Ландо Норріс виграв 14-й етап Формули-1 сезону-2025, який проходив на трасі "Хунгароринг" у Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.
Норріс стартував із третьої позиції та провів гонку на стратегії одного піт-стопа, що зрештою принесло йому п'яту перемогу в сезоні.
Другим фінішував напарник британця по "Макларену" – австралієць Оскар Піастрі. Він обрав іншу тактику із двома зупинками та в кінцівці гонки активно скорочував відставання, навіть намагався атакувати лідера на передостанньому колі. Втім, Норріс витримав натиск і зберіг лідерство.
На третю сходинку подіуму піднявся Джордж Расселл із "Мерседеса", який провів стабільну гонку й наприкінці випередив Шарля Леклера.
Французький пілот "Феррарі", який стартував із поулу, довгий час утримував першу позицію, однак після двох піт-стопів втратив темп і фінішував лише четвертим. Леклер не приховував розчарування, розкритикувавши дії команди в радіоефірі.
За межами топ-10 завершив гонку Льюїс Хемілтон. Пілот "Феррарі" фінішував на 12-й позиції – тій самій, з якої стартував.
Не надто вдало виступив і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" став лише дев'ятим, програвши одну позицію.
Очки також здобули обидва пілоти "Астон Мартін" – Фернандо Алонсо та Ланс Стролл, а також Габріель Бортолето з "Заубера", Ліам Лоусон з "Рейсінг Буллз" і Андреа Кімі Антонеллі з "Мерседеса".
Гран-прі Угорщини, результати гонки:
Зійшов:
У заліку пілотів продовжує лідирувати Оскар Піастрі (284 очки). На другому місці – Ландо Норріс (275) – після Угорщини різниця між лідерами скоротилась до дев'яти пунктів. Третю позицію утримує Макс Ферстаппен (187).
Серед команд попереду "Макларен" – 559 очок. На другому місці – "Феррарі" (260), третє – у "Мерседеса" (236).
Наступний етап чемпіонату відбудеться після літньої перерви. Гран-прі Нідерландів пройде в Зандворті з 29 по 31 серпня.
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