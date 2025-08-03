"Макларены" съели Леклера: Норрис сократил отставание от Пиастри после Гран-при Венгрии

Пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл 14-й этап Формулы-1 сезона-2025, который проходил на трассе "Хунгароринг" в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
Норрис стартовал с третьей позиции и провел гонку на стратегии одного пит-стопа, что в итоге принесло ему пятую победу в сезоне.
Вторым финишировал напарник британца по "Макларену" - австралиец Оскар Пиастри. Он выбрал другую тактику с двумя остановками и в концовке гонки активно сокращал отставание, даже пытался атаковать лидера на предпоследнем круге. Впрочем, Норрис выдержал натиск и сохранил лидерство.
На третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл из "Мерседеса", который провел стабильную гонку и в конце опередил Шарля Леклера.
Французский пилот "Феррари", который стартовал с поула, долгое время удерживал первую позицию, однако после двух пит-стопов потерял темп и финишировал лишь четвертым. Леклер не скрывал разочарования, раскритиковав действия команды в радиоэфире.
За пределами топ-10 завершил гонку Льюис Хэмилтон. Пилот "Феррари" финишировал на 12-й позиции - той самой, с которой стартовал.
Не слишком удачно выступил и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" стал лишь девятым, проиграв одну позицию.
Очки также получили оба пилота "Астон Мартин" - Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, а также Габриэль Бортолето из "Заубера", Лиам Лоусон из "Рэйсинг Буллз" и Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса".
Гран-при Венгрии, результаты гонки:
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В зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (284 очка). На втором месте - Ландо Норрис (275) - после Венгрии разница между лидерами сократилась до девяти пунктов. Третью позицию удерживает Макс Ферстаппен (187).
Среди команд впереди "Макларен" - 559 очков. На втором месте - "Феррари" (260), третье - у "Мерседеса" (236).
Следующий этап чемпионата состоится после летнего перерыва. Гран-при Нидерландов пройдет в Зандворте с 29 по 31 августа.
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