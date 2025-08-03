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"Макларены" съели Леклера: Норрис сократил отставание от Пиастри после Гран-при Венгрии

Фото: Ландо Норрис победил в Венгрии (x.com/F1)
Автор: Андрей Костенко

Пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл 14-й этап Формулы-1 сезона-2025, который проходил на трассе "Хунгароринг" в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Как прошла гонка

Норрис стартовал с третьей позиции и провел гонку на стратегии одного пит-стопа, что в итоге принесло ему пятую победу в сезоне.

Вторым финишировал напарник британца по "Макларену" - австралиец Оскар Пиастри. Он выбрал другую тактику с двумя остановками и в концовке гонки активно сокращал отставание, даже пытался атаковать лидера на предпоследнем круге. Впрочем, Норрис выдержал натиск и сохранил лидерство.

На третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл из "Мерседеса", который провел стабильную гонку и в конце опередил Шарля Леклера.

Французский пилот "Феррари", который стартовал с поула, долгое время удерживал первую позицию, однако после двух пит-стопов потерял темп и финишировал лишь четвертым. Леклер не скрывал разочарования, раскритиковав действия команды в радиоэфире.

За пределами топ-10 завершил гонку Льюис Хэмилтон. Пилот "Феррари" финишировал на 12-й позиции - той самой, с которой стартовал.

Не слишком удачно выступил и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" стал лишь девятым, проиграв одну позицию.

Очки также получили оба пилота "Астон Мартин" - Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, а также Габриэль Бортолето из "Заубера", Лиам Лоусон из "Рэйсинг Буллз" и Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса".

Гран-при Венгрии, результаты гонки:

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 70 кругов
  2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,698
  3. Джордж Рассел ("Мерседес") +21,916
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +42,560
  5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +59,040
  6. Габриэл Бортолето ("Заубер") +1.06,169
  7. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.08,174
  8. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1.09,451
  9. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.12,645
  10. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +1 круг
  11. Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
  12. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1 круг
  13. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1 круг
  14. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1 круг
  15. Алекс Албон ("Уильямс") +1 круг
  16. Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг
  17. Юки Цунода ("Ред Булл") +1 круг
  18. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
  19. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг

Сошел:

  • Оливер Бермен ("Хаас")

Текущая ситуация в чемпионате

В зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (284 очка). На втором месте - Ландо Норрис (275) - после Венгрии разница между лидерами сократилась до девяти пунктов. Третью позицию удерживает Макс Ферстаппен (187).

Среди команд впереди "Макларен" - 559 очков. На втором месте - "Феррари" (260), третье - у "Мерседеса" (236).

Следующий этап чемпионата состоится после летнего перерыва. Гран-при Нидерландов пройдет в Зандворте с 29 по 31 августа.

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Формула-1