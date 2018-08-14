Маккейн приветствовал подписание оборонного бюджета США, названного в его честь

Маккейн считает, что новый бюджет на оборону позволит США противостоять опасностям в мире

Сенатор Джон Маккейн приветствовал подписание президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2019 год. Для сенатора было большой честью, что закон был назван его именем, написал Маккейн в своем Twitter.

По его словам, что принятый бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущим опасностям в мире. Также он сообщил, что для него было большой честью возглавлять комитет по вооруженным силам.

"Я тронут, что мои коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем... Я благодарю своих коллег из Конгресса за совместную работу над созданием этого законодательства, которое чтит наших мужчин и женщин в форме и соответствует традициям двухпартийности и сотрудничества", - заявил сенатор.

Напомним, 13 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. На расходы на национальную оборону США заложены 716 млрд долларов. Также в этом бюджете предусмотрены 250 млн долларов на помощь Украине в области безопасности.

Закон получил имя Джона Маккейна, который был адмиралом ВМС США и участвовал в тихоокеанском театре боевых действий во времена Второй мировой войны. Его сын, Джон Маккейн-младший, также служил в ВМС, возглавлял Тихоокеанское командование. Его внук, Джон Маккейн III, действующий сенатор, был военным летчиком и участвовал во Вьетнамской войне. Вьетнамцы сбили его самолет и держали в плену с 1967 по 1973 годы.