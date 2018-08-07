Пентагон выделит почти 800 млн долларов на подводные дроны

По результатам открытого конкурса Минобороны, американские компании получили почти 800 млн на разработку подводных беспилотников

Министерство обороны США выделило почти 800 млн долларов для производства и разработки подводных дронов. Об этом сообщает Stars&Stripes.

На прошлой недели Пентагон отобрал 23 компании, которые займутся созданием и проектированием беспилотных подводных аппаратов. Работы должны быть завершены в июле 2023 года.

В издании отметили, что на данную разработку Минобороны США уже выделило 561 млн долларов, а выполнение контрактов будет поэтапным. В случае реализации стоимость может достигнуть 794 млн долларов.

Среди компаний, что займутся данной разработкой, присутствуют такие известные производители вооружения как General Atomics, General Dynamics One Source, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace), BAE Systems. Всего на финансирование было 28 претендентов.

В "дорожной карте" ВМФ США по внедрению беспилотных систем сказано, что разработка подводных беспилотных аппаратов является приоритетом для армии.

Напомним, Пентагон заказал производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для экспорта. Консорциум Raytheon-Lockheed Martin получил заказ на изготовление ПТРК Javelin на сумму более 307,5 миллионов долларов.