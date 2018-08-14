Маккейн привітав підписання оборонного бюджету США, названого в його честь

Маккейн вважає, що новий бюджет на оборону дозволить США протистояти небезпекам у світі

Сенатор Джон Маккейн привітав підписання президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом оборонного бюджету країни на 2019 рік. Для сенатора було великою честю, що закон був названий його іменем, написав у своєму Twitter Маккейн.

За його словами, прийнятий бюджет дає важливу можливість реалізувати ефективний підхід у протистоянні зростаючим небезпек у світі. Також він повідомив, що для нього було великою честю очолювати комітет з питань збройних сил.

"Я зворушений, що мої колеги в Конгресі вирішили назвати закон моїм іменем... Я дякую своїм колегам Конгресу за спільну роботу над створенням цього законодавства, яке шанує наших чоловіків і жінок у формі і відповідає традиціям двопартійності і співпраці", - заявив сенатор.

Нагадаємо, 13 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Видатки На національну оборону США закладено 716 млрд доларів. Також в цьому бюджеті передбачено 250 млн доларів на допомогу Україні в області безпеки.

Закон отримав ім'я Джона Маккейна, який був адміралом ВМС США і брав участь в тихоокеанському театрі бойових дій в часи Другої світової війни. Його син, Джон Маккейн-молодший, також служив у ВМС, очолював Тихоокеанське командування. Його онук, Джон Маккейн III, діючий сенатор, був військовим льотчиком і брав участь у В'єтнамській війні. В'єтнамці збили його літак і тримали в полоні з 1967 по 1973 роки.