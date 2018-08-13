Трамп подписал оборонный бюджет США в размере 716 млрд долларов

Бюджет предусмотрено 250 млн долларов для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. На расходы на национальную оборону США заложены 716 млрд долларов, передает Белый дом.

Как указано в сообщении, новый Закон о защите и национальной обороне предусматривает увеличение сухопутных войск, Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС) и корпуса морской пехоты на 15600 человек.

Также говорится, что численность сухопутных войск составит 487,5 тыс. человек, ВМС - 335,4 тыс. человек, ВВС - 329,1 тыс. Человек. Корпус морской пехоты будет насчитывать 186,1 тыс. человек. Также закон предусматривает создание отдельного Космического командования США, которое будет подчиняться Стратегическому командованию.

Кроме того, оборонный бюджет США бюджет предусматривает выделение средств в размере 7,6 млрд долларов на приобретение 77 истребителей F-35 пятого поколения. Еще 24,1 млрд долларов расходов выделяются на строительство новых военных кораблей. Также на 2,6% вырастет и жалование военнослужащих. В Белом доме сообщили, что это самое крупное повышение выплат военнослужащим за последние девять лет.

"Закон выражает полную поддержку президентом Трампом Израиля, одобряя выделение 500 млн долларов на совместные разработку и производство систем противоракетной обороны", - сообщилив Белом доме.

Кроме того, 250 млн долларов предусмотрено на помощь Украине в области безопасности.

Закон получил имя Джона Маккейна, который был адмиралом ВМС США и участвовал в тихоокеанском театре боевых действий во времена Второй мировой войны. Его сын, Джон Маккейн-младший, также служил в ВМС, возглавлял Тихоокеанское командование. Его внук, Джон Маккейн III, действующий сенатор, был военным летчиком и участвовал во Вьетнамской войне. Вьетнамцы сбили его самолет и держали в плену с 1967 по 1973 годы.

Напомним, 2 августа Сенат Соединенных Штатов принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны". Закон в частности санкционирует выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности.